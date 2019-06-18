2019/06/18 | 14:51

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بالوثيقة..



الموسوي: حصلنا على موافق التربية لنقل منتسبي الداخلية من سكنه كربلاء المقدسة الى ملاك الوزارة المدني

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بالوثيقة..



الموسوي: حصلنا على موافق التربية لنقل منتسبي الداخلية من سكنه كربلاء المقدسة الى ملاك الوزارة المدني

الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 14:35

النائب حامد الموسوي

ذكر مكتب النائب، حامد الموسوي، اليوم الثلاثاء، استحصال موافقة الوزارة وعدم ممانعتها على تحويل منتسبي الداخلية على الملاك المدني للوزارة بناء على الفقرة (٦٤اولا ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠١٩.

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