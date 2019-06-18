2019/06/18 | 14:51

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بالوثيقة..



رئاسة الوزراء تخاطب وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب بشأن المفسوخة عقودهم

العراقامن

بالوثيقة..



رئاسة الوزراء تخاطب وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب بشأن المفسوخة عقودهم

الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 14:12

تظاهرات المفسوخة عقودهم

الوثيقة...

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