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بالوثيقة.. رئاسة الوزراء تخاطب وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب بشأن المفسوخة عقودهم


بالوثيقة.. رئاسة الوزراء تخاطب وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب بشأن المفسوخة عقودهم
2019/06/18 | 14:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالوثيقة..

رئاسة الوزراء تخاطب وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب بشأن المفسوخة عقودهم

العراقامن

بالوثيقة..

رئاسة الوزراء تخاطب وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب بشأن المفسوخة عقودهم

الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 14:12

تظاهرات المفسوخة عقودهم

الوثيقة...

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