2019/06/18 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مفتشية الداخلية، الثلاثاء، القاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء في كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية وشرطة الحويجة يلقيان القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء في كركوك ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية وشرطة الحويجة يلقيان القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء في كركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).