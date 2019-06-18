2019/06/18 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مسؤول محلي في محافظة ديالى، الثلاثاء، بتسجيل حالة انتحار شمال شرقي المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتحار فتاة شنقا شمال شرقي ديالى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتحار فتاة شنقا شمال شرقي ديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).