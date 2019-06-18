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انتحار فتاة شنقا شمال شرقي ديالى


انتحار فتاة شنقا شمال شرقي ديالى
2019/06/18 | 14:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر مسؤول محلي في محافظة ديالى، الثلاثاء، بتسجيل حالة انتحار شمال شرقي المحافظة.

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