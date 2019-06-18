القبض على اكبر تاجر مخدرات في البصرة

2019/06/18 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة البصرة، الثلاثاء، عن القاء القبض على اكبر تاجر مخدرات بحوزته 11 كغم في المحافظة.

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