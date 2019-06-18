2019/06/18 | 14:53

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كوتينهو مفتاح انتقال نيمار الى برشلونة !

الثلاثاء

18

حزيران

2019 :

02:45 pm

19

جورجي نيكولا ( Esportes ): اهتمام باريس بـ كوتينهو يمكن ان

يساعد في نقل نيمار إلى برشلونة ، وتم تأكيد هذه المعلومة المتعلقة بـ

التبادل من قبل شخص قريب جداً لـ نيمار

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