لأوّل مرّة في تللسقّف محاضرة إجتماعية عن حوار في مقهى

2019/06/18 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل ضمن سلسلة لقاءات عائلة الناصرة ، إنطلقت فعاليات وأنشطة العائلة هذا اليوم وتضمّنت هذه المرّة فكرة رائعة في محاضرة أقيمت في مقهى عام لعدد من عوائل تللسقف التي عادت إلى بيوتها بعد تحرير مدنهم من سيطرة داعش الإرهابي عليها.استهل اللقاء اليوم بحوار مفتوح المجالات من قبل الأب الدكتور …

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