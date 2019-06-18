2019/06/18 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد:المركز الخبري الوطني NCC إنعقدت في العاصمة واشنطن بتاريخ 14 حزيران لسنة 2019 الجلسة الثانية لإجتماع مجلس إتفاقية إطـار التجارة والإستثمار بين العراق والولايات المتحدة والمُنبثق عـن إتفاقية إطار التجارة والإستثمار المُوقعة بين البلدين في العام 2005 .وترأس المجلس كُل من وزير التجارة العراقي الدكتور محمد هاشم العاني ونائب الممثل التجاري الأمريكي جيفري كيرش.وخلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان مشـترك حـول إجتماع مجلس إتفاقية إطـار التجارة والإستثمار بين العراق والولايات المتحدة المركز الخبري الوطني.

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