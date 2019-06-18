ثاني زيارة رسمية له منذ توليه الحكم.. ماذا يفعل امير الكويت في بغداد؟

2019/06/18 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق يبدأ أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غداً الأربعاء زيارة رسمية إلى العراق، يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، خصوصاً بعد التوتر الأميركي الإيراني وتعرض ناقلات نفط لعمليات تخريب.وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية […]

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