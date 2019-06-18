“بالصور”.. حريق يلتهم المبنى القديم لمجلس محافظة صلاح الدين

2019/06/18 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين: يس عراق التهم حريق المبنى القديم لمجلس محافظة صلاح الدين والواقع في مدينة تكريت.

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