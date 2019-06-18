2019/06/18 | 15:22

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بالصور..



الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع بالقرب من مخيم الوند للنازحين في قضاء خانقين

العراقامن

بالصور..



الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع بالقرب من مخيم الوند للنازحين في قضاء خانقين

الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 14:50

صورة الحريق...

الصور..

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