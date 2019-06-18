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بالوثيقة.. الموسوي: حصلنا على موافقة التربية لنقل منتسبي الداخلية من سكنة كربلاء المقدسة الى ملاك الوزارة المدني


بالوثيقة.. الموسوي: حصلنا على موافقة التربية لنقل منتسبي الداخلية من سكنة كربلاء المقدسة الى ملاك الوزارة المدني
2019/06/18 | 15:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالوثيقة..

الموسوي: حصلنا على موافقة التربية لنقل منتسبي الداخلية من سكنة كربلاء المقدسة الى ملاك الوزارة المدني

العراقسياسة

بالوثيقة..

الموسوي: حصلنا على موافقة التربية لنقل منتسبي الداخلية من سكنة كربلاء المقدسة الى ملاك الوزارة المدني

الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 14:35

النائب حامد الموسوي

ذكر مكتب النائب، حامد الموسوي، اليوم الثلاثاء، استحصال موافقة الوزارة وعدم ممانعتها على تحويل منتسبي الداخلية على الملاك المدني للوزارة بناء على الفقرة (٦٤اولا ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠١٩.

الوثائق..

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