2019/06/18 | 15:23

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عاجل | رويترز عن المستشارة الألمانية: عدم التزام #إيران بالاتفاق النووي سيترتب عليه عواقب

عاجل | رويترز عن المستشارة الألمانية: عدم التزام #إيران بالاتفاق

النووي سيترتب عليه عواقب

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