2019/06/18 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عينٌ على ايران ..مدينة لنكرود في محافظة كيلان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عينٌ على ايران .. مدينة لنكرود في محافظة كيلان) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عينٌ على ايران .. مدينة لنكرود في محافظة كيلان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).