معسكرات داعشية في صحراء ألانبار لتجنيد الأطفال بحماية أمريكية

2019/06/18 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… كشف مدير مكتب بدر في الانبار قصي الأنباري، الثلاثاء ، عن وجود خيام لتدريب وتسليح أبناء الدواعش ويطلق عليهم تسميات عدة ابرزها الأشبال، مبينا أنها محمية من قبل الأمريكان.وقال الانباري لـ/ المعلومة /، إن “عصابات داعش الإجرامية تحاول التركيز على الجيل الثاني أو الثالث ليحل محل الجيل المهزوم على يد القوات […]

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