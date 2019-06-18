2019/06/18 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكملات غذائية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق .. اتلاف أدوية منتهية الصلاحية في مركز الشحن الجوي) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق .. اتلاف أدوية منتهية الصلاحية في مركز الشحن الجوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).