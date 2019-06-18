2019/06/18 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي يوافق على إعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب ووزارتي الدفاع والداخلية

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