لينوفو تكشف عن

2019/06/18 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة “لينوفو” النقاب عن حاسب محمول بمواصفات أسطورية، مشيرة إلى أنه سيكون “أقوى لابتوب” في تاريخ الشركة الصينية.

وأوضح موقع “تيك ريبابلك” التقني المتخصص أن

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