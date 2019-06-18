بالوثيقة.. الموافقة على اعادة المفسوخة عقودهم من الاجهزة الامنية

2019/06/18 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبار/وافق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، على اعادة المفسوخة عقودهم من الاجهزة الامنية.وقال السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي في حديث صحفي لوكالات محلية، ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على اعادة المفسوخة عقودهم من الاجهزة الامنية".

واضاف، ان المشمولين بذلك "وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الارهاب".انتهى/س

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