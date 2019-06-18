عبد المهدي داخل قبة البرلمان الأسبوع المقبل

2019/06/18 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / خاص… رجح النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، الثلاثاء ، حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وبعض كابينته الوزارية إلى مجلس النواب الاسبوع المقبل.وقال النائب الزيادي لـ/ المعلومة /، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته مطالبة بتقديم شرح مفصل حول تطبيق البرنامج الحكومي بالأرقام أمام أعضاء مجلس النواب”.وأضاف، أن “حراكا […]

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