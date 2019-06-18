2019/06/18 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يعرف من يقف وراء هجمات 11 سبتمبر 2001، مشيرا إلى أنه ليس العراق.

وذكر الرئيس، في مقابلة مع شبكة "أيه بي سي نيوز"، "لم يدمر العراق مركز التجارة العالمي.



لم يكن العراق.



كان أناس آخرون.



وأعتقد أنني أعرف من هم الأشخاص الآخرون.



وربما أنت تعرف أيضا".

​وانتقد ترامب الرئيس الأسبق جورج بوش بسبب قراره "الذهاب إلى الشرق الأوسط".

وتابع "لقد أعدت بناء الجيش.



لقد استنفد بوش جيشنا تماما في الشرق الأوسط، كما تعلمون، لقد كان قرارا فظيعا الذهاب إلى الشرق الأوسط.



أعتقد أن هذا كان أسوأ قرار تم اتخاذه في تاريخ بلدنا.



الذهاب إلى الشرق مثل الرمال المتحركة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يكشف حقيقة دور العراق بهجمات 11 سبتمبر) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يكشف حقيقة دور العراق بهجمات 11 سبتمبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).