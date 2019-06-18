English | كوردى

كتلة بدر النيابية تعلن تخليها عن "استحقاقها الانتخابي" بالدرجات الخاصة والوكالات والهيئات المستقلة


كتلة بدر النيابية تعلن تخليها عن
2019/06/18 | 15:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة بدر النيابية تعلن تخليها عن "استحقاقها الانتخابي" بالدرجات الخاصة والوكالات والهيئات المستقلة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة بدر النيابية تعلن تخليها عن "استحقاقها الانتخابي" بالدرجات الخاصة والوكالات والهيئات المستقلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).

كامل التفاصيل في: سكاي برس ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا