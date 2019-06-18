“الحل العراق” يكشف عديد القوات التركية في بعشيقة: خرقٌ للسيادة العراقية

2019/06/18 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق كشف مسؤول إعلام حزب #الاتحاد_الوطني #الكردستاني في #نينوى #غياث_سورجي، اليوم الثلاثاء، عن عديد القوات التركية الذين يتواجدون في القاعدة العسكرية على جبل #بعشيقة.قال سورجي لـ”الحل […]

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