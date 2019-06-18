لجنة الاحتجاجات الشعبية تدعو لتظاهرات “حاشدة” في مختلف المحافظات

2019/06/18 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ دعت لجنة الاحتجاجات الشعبية، اليوم الثلاثاء، الى تظاهرات حاشدة في مختلف محافظات البلاد تنديداً بالتصرفات “اللا مسؤولة” من قبل الحكومة والبرلمان.وقالت اللجنة في بيان لها تلقت “كلكامش برس” نسخة منه: “‏‎لا زالت المواقف المخجلة تتوالى، ولا زالت الآمال تنحسر عن ساحة الحكومة والبرلمان وشخوصه، فيوماً بعد آخر ينكشف مدى ضعف الجهات التشريعية والتنفيذية أمام مصالحها الخاصة، وإعراضها عن الشعب”.

واضافت “‏‎فبينما كنّا ننتظر من البرلمان ان يستحث الحكومة للتعجيل بتشكيل الكابينة الوزارية، واحترام التوقيتات الزمنية، والتصويت على القرارات المصيرية التي تهم كيان البلد، وتشريع القوانين التي من شأنها النهوض بالواقع العلمي والتربوي والأمني والخدمي والمعيشي، والتصويت على اللجان البرلمانية تسييراً لمصالح الناس، وفتح ملفات الفساد، وإذا بِنَا نُفاجأ بتصويت البرلمان على قضايا شخصية، وإهماله للواجبات المناطة به، ما يُعدّ إجهاضاً لتطلعات الجماهير الإصلاحية، واننا نحذرهم من مغبة الاستمرار على هذا المنوال البائس، وندعوهم لما يضمن الاستقرار ويضمن تجنيبهم غضبة الشعب، بأن يلتفتوا لمصلحة العراق ويقدموها على ما سواها”.

وتابعت “‏‎فهم حكومة وبرلماناً لم يُسَلَّطوا لأجل مصالح شخصية، وانما لأجل أن يشاطِروا الشعب محنته، ويبذلوا جهدهم في انقاذه من الفساد والخراب”.

‏‎ودعت “أبناء شعبنا العراقي للخروج بتظاهرات حاشدة للتنديد بهكذا تصرفات لا مسؤولة، ولدفع السلطات الى التزام توصيات المرجعيات العراقية والقيادة الوطنية، والتي تنص على استكمال الكابينة الوزارية، واللجان البرلمانية والالتفات الى مصالح الشعب”.

وزادت “عليهم الاستجابة لصوت الشعب الذي لن يتهاون ابداً مع اللاعبين بمقدراته، واللاهين عن خدمته”.

وحددت “يوم الجمعة ٢١ حزيران موعداً للتظاهرة ومن ساحات الاحتجاج كافة في عراقنا الحبيب، تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً.



وقد اعذر من انذر..



فان صوت الشعب يعلو ولا يُعلى عليه، ولهم في ما جرى على أسلافهم لعبرة”.

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