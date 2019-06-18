دفن الرئيس السابق محمد مرسي بحضور أسرته ومحاميه ووسط تعزيزات أمنية مشددة

2019/06/18 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وسائل إعلام عربية أنه تم دفن الرئيس السابق محمد مرسي بمقبرة شرقي القاهرة بحضور أسرته ومحاميه ووسط تعزيزات أمنية شديدة.

وكان التلفزيون الرسمي المصري قد أعلن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، نتيجة نوبة قلبية أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر، أمس الاثنين.

واشارت النيابة العامة المصرية في وقت سابق إلى أنه أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة، طلب المتوفي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك، إذ تحدث لمدة خمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

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