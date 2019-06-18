القانونيـة النيابيـة: البرلمان سيصوت على الدرجات الخاصـة لمن هم بدرجـة وكيل وزارة حصرا

2019/06/18 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة القانونية النيابية ان مجلس النواب سيصوت على الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة لمن هم بدرجـة وكيل وزارة حصرا .وذكـر عضو اللجنة حسين العقابي ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ان ” عدم حسم ملف الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة بحلول 30 حزيران الجاري يعد مخالفة قانونية صريحة “، مشيرا الى الاخطاء الجسيمة التي ارتكبتها […]

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