دعوات لتجديد التظاهرات الاحتجاجية يوم الجمعة المقبل للضغط على الحكومة والبرلمان

2019/06/18 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق دعت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في العراق ،اليوم الثلاثاء، الى الخروج بتظاهرات حاشدة يوم الجمعة المقبل، احتجاجاً على تأخر استكمال الكابينة الوزارية.وذكر بيان للجنة وتلقت “يس عراق” نسخة منه، أنه “لا زالت المواقف المخجلة تتوالى، ولا زالت الآمال تنحسر عن ساحة الحكومة والبرلمان وشخوصه، فيوماً بعد آخر ينكشف مدى […]

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