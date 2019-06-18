هل يستقيل عادل عبد المهدي؟

2019/06/18 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / جواد العطار… كثير الحديث في الآونة الاخيرة عن نية رئيس مجلس الوزراء الاستقالة ، ورغم النفي التام الذي صدر عن مكتب الدكتور عادل عبد المهدي وعنه شخصيا بعدم التفكير بالاستقالة وان الموضوع يعود للبرلمان … الا انه ليس هناك دخان من غير نار كما يقال!!!!! والا لماذا الحديث الجاد والتصريحات الإعلامية من قبل […]

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