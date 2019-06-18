الرئيس الأسد يصدر قانوناً يسمح للخريجين الأوائل بالتعيين وتجاوز الإعلان و المسابقة

2019/06/18 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (18) لعام 2019 القاضي بجواز تعيين 5 بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي من دون إعلان أو مسابقة.وفيما يلي نص القانون.القانون رقم 18 رئيس الجمهورية …

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