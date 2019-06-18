بالصور.. اختراق خلية ارهابية والقبض على عناصرها في الرمادي

2019/06/18 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، اختراق خلية نائمة واحباط عملية إرهابية لها في الرمادي.وقالت المديرية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء 39 تمكنت من اختراق خلية نائمة في منطقتي ألبو فراج وألبو عساف في الرمادي وتلقي القبض […]

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