هل أخطأ ترامب في حساباته تجاه إيران؟

2019/06/18 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / متابعة سكاي برس

واصلت صحف عربية بنسختيها الورقية والإلكترونية التعليق على التوتر في منطقة الخليج والتصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عقب استهداف ناقلات نفط في خليج عُمان مؤخرا.

ورأى كُتّاب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أخطأ" في حساباته تجاه إيران وأنه غير قادر على مو...

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