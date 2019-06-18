2019/06/18 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جنايا ذي قار بإعدام مدان بجريمة قتل مواطن في أبي غريب لغايات إرهابية”، مشيرا إلى أن “حكما آخر قد صدر من المحكمة ذاتها ضد إرهابي عن جريمة اشتراكه في تفجير سيارة مفخخة في محافظة ذي قار وبدوافع ارهابية أيضاً”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعدام لارهابيين من اهالي الناصرية جنوب العراق بتهم الانضمام لداعش الارهابي وكالة الاستقلال.

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