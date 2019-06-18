2019/06/18 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص نشوب حريق في مبنى مجلس محافظة صلاح الدين النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نشوب حريق في مبنى مجلس محافظة صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نشوب حريق في مبنى مجلس محافظة صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).