2019/06/18 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن قوة امنية القت القبض على مدير احد مصارف ميسان بتهمة اختلاس 211 مليار دينار محاولا الهرب بها.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “قوة من وكالة الاستخبارات القت القبض على احد المتهمين في بغداد الذي يعمل مديرا لإحدى المصارف في محافظة ميسان”.واضاف ان “المتهم اختلس 211

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مدير مصرف بتهمة اخلاتس 211 مليار دينار في بغداد وكالة خطوة برس.

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