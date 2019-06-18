موقع رسمي نيوزلندي يحذف الكيان الصهيوني من الخارطة ويثبت فلسطين مكانها

2019/06/18 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر موقع الهجرة النيوزلندية وهو موقع حكومي رسمي، اليوم الثلاثاء، خريطة جديدة للشرق الاوسط يظهر عدم وجود للكيان الصهيوني على الخريطة ويثبت فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية باعتبارها عاصمة فلسطين .

وذكرت صحيفة "تايمز اوف اسرائيل" العبرية في تقرير اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" "صحيفة الوقائع" النيوزلندية والتي قدمت معلومات عن المهاجرين الفلسطينيين الى نيوزلندا حددت مدينة القدس الشرقية بانها العاصمة المعينة لدولة فلسطين فيما قالت الصحيفة إن (للكيان الصهيوني) تسببت في قمع واسع للفلسطينيين خلال الانتفاضة الثانية".واضافت الصحيفة، أن" الصحيفة اشارت الى العقوبات الاقتصادية والحصار المفروض على غزة من قبل الكيان الصهيوني ومصر لمنع حركة حماس من جلب الأسلحة والصواريخ والمواد اللازمة لبناء التحصينات والأنفاق".انتهى..م.م

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