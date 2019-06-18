مجلس صلاح الدين يقرر رفع حظر التجول في مدينة سامراء

2019/06/18 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس وحصل عليه موقع "الغدير"، انه" عقد مجلس المحافظة برئاسة، أحمد عبد الجبار الكريم، جلسته الاعتيادية الخامسة عشر للعام 2019 م، وناقش اثناء الجلسة رفع حظر التجوال في مدينة سامراء".وأضاف البيان، أن" جدول أعمال الجلسة تضمن مناقشة آلية استحداث ناحية الجزيرة في قضاء تكريت وناحية الربيضة في قضاء العلم، وقراءة تقرير لجنة المنظمات حول معوقات العمل والحلول المقترحة لها، ومناقشة أداء قطاع الطاقة الكهربائية وما تعانيه من إخفاقات".انتهى..م.ر

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