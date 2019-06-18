الدفاع المدني: اندلاع حريق كبير بقرابة 300 دونم من المحاصيل الزراعية في كركوك

2019/06/18 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اندلع حريق "كبير" يوم الثلاثاء في قرابة 300 دونم من المحاصيل الزراعية في ناحية ليلان جنوب شرق محافظة كركوك.

وقال مصدر في الدفاع المدني وشهود عيان ، ان حريقا كبيرا اندلع قرب قرية "ترجل" التابعة لناحية ليلان واتى على 250 دونما من المحاصيل الزراعية اضافة الى احتراق الة لحصاد.

واضاف المصدر والشهود ان فرق الاطفاء تمكنت من اخماد الحريق.

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