رئيس الوزراء يوافق على عودة

2019/06/18 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي على عودة "الهاربين والمفصولين" من منتسبي القوات الأمنية الى وظائفهم.

وبحسب كتاب موقع من السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة فان القرار تحصل على موافقة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وكان عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي كشف لشفق نيوز، في وقت سابق عن وجود لجان حكومية تعمل الآن في جميع المحافظات والمديرات في الدفاع والداخلية، لجرد اسماء المفصولين وسبب فصلهم سياسي امني او غيره من الظروف.

وبين عليوي ان "عدد الهاربين والمفصولين من منتسبي القوات الأمنية بالداخلية والدفاع يصل الى 90 الف عنصر، لكن بعض هؤلاء انتموا الى الحشد الشعبي او توظفوا بأماكن اخرى، والتوقع ان يتم اعادة أكثر من 50 الفا من هؤلاء الى وظائفهم.

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