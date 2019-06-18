2019/06/18 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة ديلي تلغراف خبرا عن القبض على البرتغالي رومورو ريغيديس في لندن حيث كان يجند الانكليز للقتال في العراق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على برتغالي في لندن يسفر الارهابيين الانكليز للعراق ترجمة خولة الموسوي وكالة الاستقلال.

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