إيران تعلن تفكيك شبكة جاسوسية أمريكية

2019/06/18 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية،اليوم الثلاثاء، إنها تمكنت من

تفكيك شبكة جاسوسية تعمل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.وأضافت الوزارة في بيان لها، أنها تمكنت من "توجيه ضربة قوية ضد شبكة

التجسس الدولية الأمريكية"، "لدينا حلفاء استخباراتيون ونتبادل

المعلومات معهم.



حاليا نحن نشارك في معركة المخابرات مع الولايات

المتحدة.



في هذه المعركة يجب أن نستخدم قدراتنا وحلفائنا ".يأتي ذلك الإعلان بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية

البنتاجون إرسال 1000 جندي ومعدات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط، في

ظل التوترات التي تسببها إيران في المنطقة، على خلفية اتهام إيران

بالضلوع لفي الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في الخليج قبل نحو

أسبوع.

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