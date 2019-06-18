2019/06/18 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهجنت حكومة صلاح الدين المحلية ومجلس المحافظة قرار نقل نفايات مشعة من البصرة لطمرها في المحافظة، معتبرة ذلك استهتارا بأرواح اهالي المحافظة، ومطالبة الحكومة بمعالجتها تحت إشراف دولي في أمكنتها دون محاولة نقلها.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفايات المشعة في البصرة خطر سينتقل إلى الأنبار وصلاح الدين! – تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفايات المشعة في البصرة خطر سينتقل إلى الأنبار وصلاح الدين! – تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).