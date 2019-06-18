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الرئاسة الروسية تدعو إلى "ضبط النفس" في الشرق الأوسط


الرئاسة الروسية تدعو إلى
2019/06/18 | 15:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعزيز الوجود الأمريكي

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