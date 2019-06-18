المحاصصة المقيتة وابنها

2019/06/18 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ليث شبر… منذ ٢٠٠٣ وحتى اليوم كانت المحاصصة هي المحرك الأساسي لنظام الحكم وقد أرسى دعائمها الأمريكان حينما تم تشكيل مجلس الحكم بعد أن قسموا العراق سياسيا الى شيعة وسنة وكرد وأقليات ومن ثم توزيع الوزارات على أساس هذه القوى من دون النظر الى الكفاءة والنزاهة والمعايير المهنية لإدارة المؤسسات الحكومية وشيئا فشيئا […]

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