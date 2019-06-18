الامانة تحذر اصحاب البسطات في بغداد الجديدة

2019/06/18 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

وجهت امانة بغداد، انذاراً شديد اللهجة لإصحاب "البسطات" في احد شوارع منطقة بغداد الجديدة.

وذكرت الأمانة في بيان تلقت "العهد نيوز"، نسخة منه

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