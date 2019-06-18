هل يعتمد القولون العصبي على حالة الجسم؟

2019/06/18 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت طبیبة أمراض الجھاز الھضمي، روجا رامیسیتي، أن مرض القولون العصبي یعتمد على حالة الجسم.

وأشارت إلى أن الإجھاد والنظام الغذائي ھما العاملان الرئیسیان اللذان یمكن

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