الاستخبارات العسكرية تفكك خلية تابعة لـ”داعش” في الرمادي

2019/06/18 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ، اليوم الثلاثاء، عن تمكنها من اختراق “خلية نائمة” تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي، وإحباط عملية إرهابية في مدينة الرمادي غرب العاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان: “بعملية نوعية استخبارية تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء 39 من اختراق خلية نائمة تابعة لتنظيم داعش في منطقتي …

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