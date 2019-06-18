صور .. حريق

2019/06/18 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اندلع حريق "كبير" يوم الثلاثاء في قرابة 300 دونم من المحاصيل الزراعية في ناحية ليلان جنوب شرق محافظة كركوك.

وقال مصدر في الدفاع المدني وشهود عيان لشفق نيوز، ان حريقا كبيرا اندلع قرب قرية "ترجل" التابعة لناحية ليلان واتى على 250 دونما من المحاصيل الزراعية اضافة الى احتراق الة لحصاد.

واضاف المصدر والشهود ان فرق الاطفاء تمكنت من اخماد الحريق.

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