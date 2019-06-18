قراءة في بيان المرجعية الدينية في النجف

2019/06/18 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني ، يوم الجمعة الماضي ، بيانا بمناسبة الذكرى الخامسة لفتوى الجهاد الكفائي، والتي تصادف الذكرى

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