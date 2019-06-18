2019/06/18 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كتلة سائرون النيابية التزامها وتبنيها لما جاء في بيان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بخصوص اكمال الكابينة الوزارية واللجان النيابية.وقال المتحدث باسم الكتلة النائب حمدالله الركابي في بيان” انه لا شك ان اكمال الكابينة الوزارية يأخذ حيزاً كبيراً من اهتمامنا واهتمام شعبنا الوفي، الذي ينتظر منا خدمات ملموسة تذلل آلامه التي تحمّلها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون النيابية تؤكد التزامها وتبنيها لما جاء في بيان الصدر بخصوص اكمال الكابينة الوزارية واللجان النيابية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون النيابية تؤكد التزامها وتبنيها لما جاء في بيان الصدر بخصوص اكمال الكابينة الوزارية واللجان النيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).