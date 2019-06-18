لجنة الاحتجاجات الشعبية في التيار الصدري تدعو الى تظاهرات حاشدة الجمعة المقبل تنديداً بالتصرفات اللا مسؤولة من قبل الحكومة والبرلمان

2019/06/18 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية التابعة للتيار الصدري العراقيين الى الخروج بتظاهرات حاشدة في مختلف المحافظات، تنديداً بالتصرفات اللا مسؤولة من قبل الحكومة والبرلمان.وقالت اللجنة في بيان لها اليوم “‎لا زالت المواقف المخجلة تتوالى، ولا زالت الآمال تنحسر عن ساحة الحكومة والبرلمان وشخوصه، فيوماً بعد آخر ينكشف مدى ضعف الجهات التشريعية والتنفيذية […]

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